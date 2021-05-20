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20 май 2021

Geely привезет в Россию шесть новинок

Geely привезет в Россию шесть новинок
Автор фото: фирма-производитель

Инсайдеры раскрыли производственный план концерна, который касается нашего региона. В ближайшие четыре года нам стоит ожидать шесть новых автомобилей. Сколь либо подробная информация доступна нам лишь по двум моделям.

Все новинки будут кроссоверами. Первой ласточкой является Geely Atlas Pro, который уже был проанонсирован в апреле этого года. По предварительным данным, автомобиль предложат с безальтернативным 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором разработки Volvo, выдающим 177 л. с. и 255 Нм крутящего момента.

Вслед за ним на наш рынок выйдет флагман – KX11. Для облегчения визуализации подскажем, что данный кроссовер близок по размерам к Kia Sorento.  Что касается мотора, то под капотом данного автомобиля расположится силовая установка, которая знакома нам по многим моделям Volvo, например, по седану S60.  Речь идет о 235-сильном двухлитровом агрегате с наддувом. 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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