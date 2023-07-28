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28 июл 2023

Geely Radar RD6 готов к экспорту

Geely Radar RD6 готов к экспорту
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely выпустила первую партию электрических пикапов Radar RD6, которые предназначены для экспорта

Пикап Radar RD6 - это первая модель нового суббренда концерна Geely, который дебютировал в прошлом году.  Как отмечает компания, Radar RD6 занял 50% всего сегмента электрических пикапов на родном рынке. К сожалению, на данный момент, нет точной информации, для какой страны подготовлена первая экспортная партия пикапов. 

Radar RD6 оснащается одним электромотором на передней оси. Мощность переднеприводной версии составит - 272 л.с. Крутящий момент - 384 Нм. На выбор предлагается три батареи емкостями 63, 86 и 100 кВт*ч. Запас хода - 400, 550 и 632 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
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