Geely раскрыла характеристики российского Atlas Pro

Китайцы не побоялись привезти в нашу страну автомобиль с гибридной силовой установкой. Посмотрим со временем, какое будущее его ждет.

Да, Atlas Pro приедет к нам с гибридной силовой установкой. Она состоит из полуторалитрового турбо-мотора и 45-вольтового электрического довеска. Принцип работы здесь –«мягкий гибрид». Электромотор дает 50 Нм дополнительного крутящего момента, компенсирует эффект турболага и обеспечивает более десяти процентов экономии топлива. В качестве трансмиссии здесь будет использоваться 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Что до внешности, то кроссовер практически полностью повторяет обычный Atlas за исключением нескольких деталей - решетки радиатора, рельефного капота, новых крыльев и оптики с иным рисунком.