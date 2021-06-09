Автомобильный портал Motorpage
9 июн 2021

Geely раскрыла характеристики российского Atlas Pro

Geely раскрыла характеристики российского Atlas Pro
Автор фото: фирма-производитель

Китайцы не побоялись привезти в нашу страну автомобиль с гибридной силовой установкой. Посмотрим со временем, какое будущее его ждет.

Да, Atlas Pro приедет к нам с гибридной силовой установкой. Она состоит из полуторалитрового турбо-мотора и 45-вольтового электрического довеска. Принцип работы здесь –«мягкий гибрид». Электромотор дает 50 Нм дополнительного крутящего момента, компенсирует эффект турболага и обеспечивает более десяти процентов экономии топлива. В качестве трансмиссии здесь будет использоваться 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Что до внешности, то кроссовер практически полностью повторяет обычный Atlas  за исключением нескольких деталей -  решетки радиатора, рельефного капота, новых крыльев и оптики с иным рисунком.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Geely привезет в Россию шесть новинок

20 мая 2021

В Россию едет новый Geely Atlas Pro

27 апреля 2021

Geely GS11 уходит из России

09 апреля 2021
Geely KX11

Geely показал салон нового KX11

20 февраля 2021

Geely Tugella обзавелась новой комплектацией

21 января 2021
Geely Tugella (2020) вид спереди

Специалист из Bentley будет отвечать за дизайн Geely

12 января 2021

 Новости Geely

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro (2021) как средство профилактики авитаминоза и апатии Тест драйв
07 июня 2021

Chery Tiggo 8
"Средство профилактики авитаминоза и апатии"
Lexus UX - lexus ux 250h (2019) сила гибрида
Тест драйв
04 июня 2021

Lexus UX
"Сила гибрида"
Audi e-tron - audi e-tron sportback (2021) оптическая революция
Тест драйв
02 июня 2021

Audi e-tron
"Оптическая революция от Audi e-tron Sportback"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 4 0 8