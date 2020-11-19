Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler

Китайский автопроизводитель Geely объединит усилия с Daimler для разработки «высокоэффективного двигателя следующего поколения», предназначенного для гибридных автомобилей

По некоторым данным, проект получил кодовое название Horus. Следующие несколько лет уйдут на разработку нового двигателя, а в производство его запустят не раньше 2024 года. Моторы будут устанавливаться на гибридные автомобили разных брендов, которые принадлежат Geely и Daimler.

В Daimler подтвердили новый проект с Geely, а китайская сторона информацию не прокомментировала.Между тем, Daimler уже разрабатывает и выпускает ряд силовых агрегатов совместно с Renault – речь идет о бензиновых двигателях объемом 1,3 и 1,5 литра и 1,6-литровом дизеле. Французский бренд заверил, что договоренности немцев с Geely не повлияют на сотрудничество с Renault.