Кроссовер Geely SX11 должны официально представить в Китае только на этой неделе, а позднее его премьера состоится на Московском международном автосалоне. Но, еще до первого показа публике, машина обзавелась новой версией

Geely рассекретила машину, у которой будет приставка Sport в названии. Кроссовер в данной версии отличается двухцветным кузовом с черной крышей и зачерненными стойками, агрессивными бамперами, а также красными акцентами на некоторых элементах экстерьера.

В салоне также двухцветное решение: верхняя часть передней панели, вставки в дверных картах, боковая часть сидений и центральный подлокотник обшиты кожей оранжевого цвета. В остальном Geely SX11 Sport ничем не отличается от обычной версии.

Технические подробности о «спортивной» версии пока не разглашаются. Но, вероятнее всего, двигатель у кроссовера будет такой же, что и на обычном варианте: 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 177 л.с., который агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Напомним, что Geely SX11 стал первой моделью компании, построенной на новой модульной платформе BMA (B-Segment Modular Architecture). Позднее на ней должны появиться новые кроссоверы, седаны и хэтчбеки. В течение ближайших лет Geely планирует перевести на BMA весь свой модельный ряд.

