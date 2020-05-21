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21 май 2020

Geely в 2020 году привезет в Россию новый кроссовер

Geely в 2020 году привезет в Россию новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания до конца года начнет продажи купе-кроссовера FY-11, построенного на агрегатах Volvo

В основу модели легла модульная платформа CMA, совместно разработанная шведскими и китайскими специалистами. Габаритная длина автомобиля составила 4605 мм, а размер колесной базы равен 2700 миллиметрам. В гамму моторов новинки вошла 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 238 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Разгон с места до «сотни» занимает 6,8 секунды.

Кроссовер также получил «мягкую» гибридную силовую установку, где 177-сильный трехцилиндровый турбомотор работает в паре со стартером-генератором, 48-вольтовой бортовой сетью и семидиапазонным роботом с двумя сцеплениями. Топовый вариант — подключаемый гибрид с тем же трехцилиндровым агрегатом и электромотором, которые в сумме развивают 258 сил и 415 Н•м крутящего момента. С топовым блоком аккумуляторов на 15,2 кВт•ч автомобиль способен проехать исключительно на электрической тяге до 80 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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