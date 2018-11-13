Минивэн Geely получил статус глобальной модели

Концепт этого микроавтобуса был представлен еще два года назад. Сейчас из макета Geely MPV автомобиль превращается в серийную версию под названием Jiaji

Сама новинка будет представлена на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 16 ноября. Однако Jiaji (Цзяцзи) уже вовсю сияет на тизерных фотографиях. Рассекречено буквально все - даже техническая установка. Единственное, что пока остается «в тени» это салон – его не показывают ни под каким предлогом.

Если сравнивать серийный автомобиль с двухгодичным концептом, то изменения, как говорится, на лицо. Если общие линии кузова и «ниспадающей» крыши хоть как то соблюдены, то весь остальной декор практически убран. Откровенно говоря, автомобиль стал проще. Нет, это никоим образом не говорит о его облике, сам по себе автомобиль выглядит солидно и строго, напоминая европейские аналоги. Просто «Цзяцзи» утратил некоторые яркие черты концепта: например «суицидальные» двери или необычную оптику.

Под капотом нового минивэна будет расположена 1.5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 177 л.с. (255 Нм), передний привод и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Также ожидается гибридная модификация, в которой «турбочетверку» дополнят электрическим мотором. Отдача силовой установки составит 200 л.с. Однако, в дальнейшем предполагается и полностью электрическая версия автомобиля.