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1 фев 2024

На российский рынок выходит новый кроссовер от Geely

На российский рынок выходит новый кроссовер от Geely
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely выводит на российский рынок новый кроссовер Okavango. Цены пока не объявлены, но на родине автомобиль оценивается в диапазоне от 103 600 до 139 600 юаней (1 290 000 - 1 740 000 рублей)

Российским покупателям будут предложены на выбор две комплектации, но с единственным 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором. Мощность - 200 л.с. Крутящий момент - 325 Нм. Максимальная скорость - 200 км/ч. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний. 

Okavango отличается внешне от других кроссоверов компании. Даже решетка радиатора стала заметно крупнее (по стилю сильно напоминает Jaecoo J7). Оптика также полностью оригинальная. В России автомобиль штатно получит 19-дюймовые колесные диски.  По габаритам автомобиль чуть больше Monjaro: 4860/1910/1770 мм., но немного уже в колесной базе - 2825 мм. Салон имеет 7-местную компоновку сидений. На передней панели устанавливается 10,25-дюймовая цифровая “приборка” и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Оснащение также включает камеры кругового обзора, аудиосистему с 6 динамиками и 2-зонный климат-контроль.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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