Начались предварительные продажи Geely Galaxy E8. Рассекречена полноприводная модификация

Китайская компания Geely начинает продажи нового электрического седана Galaxy E8. Автомобиль также получит новую батарею Golden Brick, которая также устанавливается на Zeekr 007. Цены в Китае начинаются от 188 000 юаней (примерно 2 370 000 рублей)

Стандартная заднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 272 л.с. (200 кВт). Емкость аккумулятора - 62 кВт*ч или 76 кВт*ч. Последняя батарея - это LFP Golden Brick, которая позволит зарядить автомобиль на 500 км всего за 15 минут. Максимальный запас хода - 550 и 665 км соответственно. Полноприводная версия оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 475 кВт (646 л.с.). Данная версия комплектуется исключительно батареей на 76 кВт*ч. Однако из-за более мощной силовой установки запас хода сократится до 620 км. Заявленный разгон до 100 км/ч - 3,49 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 190 км/ч.

Galaxy E8 представляет собой серийное воплощение концептуального электромобиля Galaxy Light. Автомобиль получил спортивные бампера, светодиодную оптику в форме вытянутых треугольников, скрытые дверные ручки и футуристичный салон. По всей ширине передней панели растянулся 45-дюймовый дисплей, объединяющий “приборку” и мультимедийную систему. Габариты новинки составляют: 5010/1920/1465 мм., колесная база - 2925 мм.

Galaxy фактически представляет собой новый суббренд китайского концерна. На данный момент модельный ряд состоит из гибридных Galaxy L6 и Galaxy L7. К 2025 году линейка будет насчитывать семь электрифицированных автомобилей.

