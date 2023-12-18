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18 дек 2023

Начались предварительные продажи Geely Galaxy E8. Рассекречена полноприводная модификация

Начались предварительные продажи Geely Galaxy E8. Рассекречена полноприводная модификация
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely начинает продажи нового электрического седана Galaxy E8. Автомобиль также получит новую батарею Golden Brick, которая также устанавливается на Zeekr 007. Цены в Китае начинаются от 188 000 юаней (примерно 2 370 000 рублей)

Стандартная заднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 272 л.с. (200 кВт). Емкость аккумулятора - 62 кВт*ч или 76 кВт*ч. Последняя батарея - это LFP Golden Brick, которая позволит зарядить автомобиль на 500 км всего за 15 минут. Максимальный запас хода - 550 и 665 км соответственно. Полноприводная версия оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 475 кВт (646 л.с.). Данная версия комплектуется исключительно батареей на 76 кВт*ч. Однако из-за более мощной силовой установки запас хода сократится до 620 км. Заявленный разгон до 100 км/ч - 3,49 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 190 км/ч.

Galaxy E8 представляет собой серийное воплощение концептуального электромобиля Galaxy Light. Автомобиль получил спортивные бампера, светодиодную оптику в форме вытянутых треугольников, скрытые дверные ручки и футуристичный салон. По всей ширине передней панели растянулся 45-дюймовый дисплей, объединяющий “приборку” и мультимедийную систему. Габариты новинки составляют: 5010/1920/1465 мм., колесная база - 2925 мм.

Galaxy фактически представляет собой новый суббренд китайского концерна. На данный момент модельный ряд состоит из гибридных Galaxy L6 и Galaxy L7. К 2025 году линейка будет насчитывать семь электрифицированных автомобилей.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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