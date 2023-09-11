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11 сен 2023

Начались продажи Lynk&Co 08

Начались продажи Lynk&Co 08
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Lynk&Co, входящая в концерн Geely, объявила о старте продаж гибридного кроссовера Lynk&Co 08. Стоимость автомобиля начинается от 208 800 юаней (2 780 000 рублей)

Lynk&Co 08 дебютировал весной этого года на Шанхайском автомобильном салоне. Данная модель сконструирована на модульной платформе CMA разработки Volvo. Габариты новинки составляют: 4820/1915/1685 мм, а колесная база - 2848 мм. Дизайн Lynk&Co 08 выделяется среди прочих современных кроссоверов концерна. Автомобиль получил дополнительную вертикальную светодиодную оптику на капоте, выделяющиеся черные крепления зеркал заднего вида, а также “спортивную” пластику, придающую автомобилю динамичность. Внутри имеется 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 15,4-дюймовый экран “мультимедийки”. 

Lynk&Co 08 оснащается гибридной силовой установкой типа Plug-in. Стандартная версия комплектуется бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. и 225 Нм крутящего момента, а также электродвигателем на 218 л.с. и 250 Нм. Суммарная мощность - 381 л.с. и 615 Нм крутящего момента. Емкость батареи - 21,2 или 39,8 кВт*ч. Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1400 км по циклу CLCT (120-205 км только на электротяге). Трансмиссия - 3-ступенчатый “автомат” DHT. Привод - передний. Флагманская полноприводная версия оснащается дополнительным электромотором на задней оси. Суммарная мощность силовой установки составит - 593 л.с. и 905 Нм. Заявленный разгон до “сотни” - 4,6 с. Максимальная скорость - 200 км/ч.

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