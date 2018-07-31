Недавно Geely анонсировала появление кроссовера SX11 на новой модульной платформе BMA (B-Segment Modular Architecture). Китайская компания раскрыла подробности о том, для чего еще будет использоваться платформа

На BMA Geely планирует делать не только кроссоверы, но и седаны, хэтчбеки и компактвэны. Предполагается, что унификация элементов составит минимум 70%, а срок разработки новых моделей на ней сократится максимум до трех лет. В Geely говорят, что разрабатывали платформу самостоятельно, но в ней читаются заимствования у платформы CMA (Compact Modular Architecture) компании Volvo. Фактически различия лишь в задней подвеске, которая у CMA полностью независимая, а у BMA — полунезависимая.

Колесная база у BMA может варьироваться в пределах 2500-2700 мм, а ширина колеи от 1500 до 1600 мм. В Geely говорят, что модели на новой платформе смогут заработать пять звезд в краш-тестах Euro NCAP. Для этого в ее конструкции широко применяются высокопрочные стали: на горячую штамповку придется лишь 20% от всех применяемых металлов. Кроме того, BMA предполагает использование самых последних активных и пассивных электронных систем безопасности.

Но самое интересное, что в Geely официально заявили о том, что на новой платформе будут делать автомобили не только в Китае, но и в Европе, Юго-Восточной Азии, Африке, Южной Америке и даже на Ближнем Востоке. В компании не стали вдаваться в подробности, но речь явно идет не только об автомобилях Geely, но и о малазийской Proton. Кроме того, по неподтвержденной информации, на BMA будет сделан субкомпактный кроссовер Volvo XC20 и новая модель суббренда Lynk&Co.