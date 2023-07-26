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26 июл 2023

Новые подробности о белорусском BelGee X50

Новые подробности о белорусском BelGee X50

В Белоруссии готовятся к запуску продаж кроссовера Geely Coolray, который производится на заводе “БелДжи” под названием X50

Первая партия нового кроссовера уже собрана и направляется к местным дилерам. Вероятно, белорусский кроссовер сменит актуальную модель китайского бренда, а позже Geely привезет Coolray следующего поколения, как это произошло в Казахстане. Известно, что в России BelGee X50 и Geely Coolray будут продаваться параллельно, но спецификации комплектаций не оглашаются.

BelGee X50 отличается от китайского исходника только шильдиками, при этом их форма сохранилась, но добавилась посеридине буквы “BG”. Под капотом установлен 3-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с., а крутящий момент - 255 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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