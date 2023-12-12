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12 дек 2023

Новый электрический минивэн от Geely замечен на тестах в снегах

Новый электрический минивэн от Geely замечен на тестах в снегах
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely проводит испытания электрического минивэна LEVC L380 в холодных погодных условиях. Предполагается, что тест проходит в городе Якэши в Монголии, где в среднем температура опускается до - 30°C

Внешность автомобиля рассекретили несколько дней назад, но на тестах он скрывается под фирменным камуфляжем. Дизайн минивэна вдохновлен самолетом Airbus A380. У L380 немного вытянут передний бампер, что напоминает носовую часть самолета. Передняя и задняя светодиодная оптика соединяются по всей ширине кузова. Габариты: 316/1998/1940 мм, при колесной базе в 3185 мм. Салон будет иметь 8-местную компоновку с 4 рядом сидений (2+2+2+2), но изображений интерьера пока нет.

L380 сконструирован на новейшей платформе SOA (архитектура Geely SEA следующего поколения). В основе силовой установки лежит один электромотор мощностью 272 л.с. Максимальная скорость - 170 км/ч. С публикацией фотографий с “зимнего” теста стало известно и про аккумуляторы. Стандартная версия автомобиля получит батарею емкостью 73 кВт*ч, а флагман - 120 кВт*ч. Последняя батарея позволит проехать без подзарядки 600 км. Отмечается, что за 10 минут можно “заправить” автомобиль на 200 км запаса хода, а зарядка с 10% до 80% займет примерно 30 минут.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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