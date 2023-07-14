Новый седан от Geely дебютировал на китайском рынке

Китайская компания Geely начала продажи обновленного седана Binrui Cool

Модель обзавелась новым передним бампером и слегка измененной решеткой радиатора. Изменений в интерьере не наблюдается, только опционально доступна иная цветовая гамма салона. Габариты: 4710х1795х1455 мм.,а колесная база - 2670 мм.

Binrui Cool построен на платформе BMA, на которой также базируется кроссовер Geely Coolray. Под капотом все та же рядная “турбочетверка” объемом 1,5 л. Мощность - 181 л.с., а крутящий момент - 290 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.