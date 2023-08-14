Первые изображения Geely Galaxy E8

В интернете появились первые шпионские изображения нового электрического седана Geely Galaxy E8, премьера которого должна состояться этой осенью

Большая часть экстерьера автомобиля скрывается под фирменным камуфляжем компании. Можно подметить узкие передние и задние светодиодные фары, выпирающий спортивный бампер, а также динамичный профиль, визуально получившийся благодаря вытянутому кузову. Компания подмечает, что коэффициент аэродинамического сопротивления составит Cx=0,19.

На фотографиях интерьера можно подметить широкую цифровую панель, которая визуально сливается с центральным тоннелем. Предположительно диагональ экрана составит 13,2 дюйма. Также ожидается, что автомобиль будет оснащен 10,25-дюймовой цифровой “приборкой”, отдельным 16,2 дюймовым экраном мультимедийной системы для переднего пассажира и 25,6-дюймовым проекционным дисплеем с дополненной реальностью.