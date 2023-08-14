Автомобильный портал Motorpage
14 авг 2023

Первые изображения Geely Galaxy E8

Первые изображения Geely Galaxy E8
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились первые шпионские изображения нового электрического седана Geely Galaxy E8, премьера которого должна состояться этой осенью

Большая часть экстерьера автомобиля скрывается под фирменным камуфляжем компании. Можно подметить узкие передние и задние светодиодные фары, выпирающий спортивный бампер, а также динамичный профиль, визуально получившийся благодаря вытянутому кузову. Компания подмечает, что коэффициент аэродинамического сопротивления составит Cx=0,19.

На фотографиях интерьера можно подметить широкую цифровую панель, которая визуально сливается с центральным тоннелем. Предположительно диагональ экрана составит 13,2 дюйма. Также ожидается, что автомобиль будет оснащен 10,25-дюймовой цифровой “приборкой”, отдельным 16,2 дюймовым экраном мультимедийной системы для переднего пассажира и 25,6-дюймовым проекционным дисплеем с дополненной реальностью. 

При написании новости использовалась информация:
ixbt

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Binrui Cool Champion Edition

Geely представила бюджетную версию Binrui Cool

01 августа 2023
Geely Coolray

В Казахстан приехал новый Geely Coolray

01 августа 2023
Geely Radar RD6 (2023)

Geely Radar RD6 готов к экспорту

28 июля 2023
BelGee X50

Новые подробности о белорусском BelGee X50

26 июля 2023
Geely Coolray

Новый Geely Coolray официально дебютировал в Казахстане

21 июля 2023
Geely Emgrand L Hi-P

Представлен новый седан от Geely

18 июля 2023

 Новости Geely

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Li L9 - li l9 (2023) большой китайский «идеал» Тест драйв
09 августа 2023

Li L9
"Большой китайский «Идеал»"
Changan CS95 - changan cs95 (2019) «лихие девяностые»
Тест драйв
02 августа 2023

Changan CS95
"«Лихие девяностые»"
Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока
Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 5 6 0