Автомобильный портал Motorpage
4 июл 2024

Geely будет экспортировать электрический пикап Radar RD6 под новым названием Riddara

Geely будет экспортировать электрический пикап Radar RD6 под новым названием Riddara
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely объявила список стран, в которые будет экспортировать электрический пикап Radar RD6, но там он будет продаваться под брендом Riddara. Автомобиль появится в ряде стран Юго-Восточной Азии, Африке и Австралии

Первым на очереди числится Таиланд, где сегмент пикапов занимает почти 40% автомобильного рынка. Однако речь идет об автомобилях с ДВС, но в Geely надеятся, что Riddara сможет изменить ситуацию.

Пикап предложат как с задним приводом, так и с полным. Если одномоторная 272-сильная версия уже давно продается за рубежом, то модификация с двумя электромоторами является новшеством. Суммарная мощность такой системы составляет 428 л.с. и 594 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 63, 73, или 86 кВт*ч в зависимости от комплектации. Максимальный запас хода - от 415 до 560 км.

Полноприводный пикап имеет максимальную грузоподъемность до 865 кг. У переднеприводной - 775 кг. Точные габариты: 5260/1900/1865 мм., а колесная база - 3120 мм. Размеры грузовой платформы: 1525/1450/540 мм.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Boyue (2025)

В Китае начались продажи обновленного Geely Atlas по более низким ценам

28 июня 2024
Geely Binyue Super Power Edition

Geely Coolray в Китае получит версию Super Power Edition ценой 730 000 рублей

17 июня 2024
Geely Atlas

Geely Atlas получил в России полный привод

31 мая 2024
Geely Icon Butterfly

Geely Icon Butterfly получил автопилот, кинотеатр и подешевел до 13 400$

27 мая 2024
Geely Atlas

Geely Atlas доработали интерьер и сделали дешевле

20 мая 2024
Geely Panda Go Kart Edition

Электромобиль Geely Panda получил картинговую версию Go Kart Edition

08 мая 2024

 Новости Geely

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X50 - belgee x50 (2023) новое гражданство «китайца» Тест драйв
01 июля 2024

Belgee X50
"Новое гражданство «китайца»"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) гибрид с секретом
Тест драйв
26 июня 2024

Evolute i-Space
"Гибрид с секретом"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) союз электронных ассистентов
Тест драйв
19 июня 2024

Jaecoo J8
"Союз электронных ассистентов"

Написано новостей:

3 4 8 3 5