Geely будет экспортировать электрический пикап Radar RD6 под новым названием Riddara

Компания Geely объявила список стран, в которые будет экспортировать электрический пикап Radar RD6, но там он будет продаваться под брендом Riddara. Автомобиль появится в ряде стран Юго-Восточной Азии, Африке и Австралии

Первым на очереди числится Таиланд, где сегмент пикапов занимает почти 40% автомобильного рынка. Однако речь идет об автомобилях с ДВС, но в Geely надеятся, что Riddara сможет изменить ситуацию.

Пикап предложат как с задним приводом, так и с полным. Если одномоторная 272-сильная версия уже давно продается за рубежом, то модификация с двумя электромоторами является новшеством. Суммарная мощность такой системы составляет 428 л.с. и 594 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 63, 73, или 86 кВт*ч в зависимости от комплектации. Максимальный запас хода - от 415 до 560 км.

Полноприводный пикап имеет максимальную грузоподъемность до 865 кг. У переднеприводной - 775 кг. Точные габариты: 5260/1900/1865 мм., а колесная база - 3120 мм. Размеры грузовой платформы: 1525/1450/540 мм.

