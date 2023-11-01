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1 ноя 2023

Появились новые подробности о Geely Galaxy E8

Появились новые подробности о Geely Galaxy E8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely поделилась изображениями и техническими характеристиками нового электрического седана Galaxy E8. Автомобиль поступит в продажу до конца текущего года

Galaxy E8 станет третьей моделью в семействе после гибридных Galaxy L6 и Galaxy L7. Дизайн E8 основан на прошлогоднем концепте Light, но некоторые детали были изменены. Автомобиль получил округлые формы передней части кузова, узкие светодиодные фары и достаточно массивные бампера. Интерьер выполнен в минималистичном стиле. На передней панели устанавливается 45-дюймовая сенсорная панель, которая выполняет роль “приборки” и мультимедийной системы. Габариты новинки составляют: 5010/1920/1465 мм., а колесная база - 2925 мм.

Известно, что стандартная заднеприводная версия Geely Galaxy E8 получит один электромотор мощностью 272 л.с. (200 кВт). Также будут полноприводные модификации, но информации о них пока нет. Емкость аккумулятора - 62 или 76 кВт*ч, в зависимости от комплектации. Запас хода - 550 и 665 км соответственно. Заявленная максимальная скорость - 190 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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