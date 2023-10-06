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6 окт 2023

Появились первые официальные изображения нового Geely Galaxy E8

Появились первые официальные изображения нового Geely Galaxy E8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely опубликовала ряд изображений нового электрического фастбэка Galaxy E8. Автомобиль стал третьей моделью в семействе Galaxy после кроссовера L7 и седана L6

Galaxy E8 получил стильный современный дизайн в стиле “галактического” бренда компании. Это выражается в округленных формах передней части кузова, узких светодиодных фарах и достаточно массивных бамперах. Интерьер компания пока на раскрывает, но ожидается, что на передней панели будет установлен 45-дюймовый сенсорный экран, сочетающий в себе функции “приборки” и мультимедийной системы, как было показано на концепте Geely Galaxy Light. Габариты новинки составляют: 5010/1920/1465 мм., а колесная база - 2925 мм.

Что касается технических характеристик, то на данный момент известно, что автомобиль получит один электромотор мощностью 272 л.с. (200 кВт). Заявленная максимальная скорость - 190 км/ч. Привод соответственно у данной версии задний, но также компания обещает показать полноприводную модификацию до конца текущего года.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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