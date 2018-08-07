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7 авг 2018

Рассекречен интерьер нового кроссовера Geely

Рассекречен интерьер нового кроссовера Geely
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Geely SX11 — первая модель китайской компании, построенная на модульной платформе BMA (B-Segment Modular Architecture). Машину покажут осенью, а пока китайцы продолжают раскрывать новые детали об SX11

Компания опубликовала первое изображение интерьера кроссовера. Он не имеет ничего общего ни с нынешним модельным рядом компании, ни с концептами. Передняя часть Geely SX11 решена в минималистском стиле: практически вся площадь передней панели свобода, «чистоту» нарушает лишь большой широкоформатный экран мультимедийной системы на Android.

У Geely SX11 полностью виртуальная приборная панель и спортивный, скошенный снизу руль. На центральном тоннеле расположен селектор выбора режимов «автомата» и ряд кнопок со стороны водителя. Решение с их размещением навевает ассоциации с «рыбьим скелетом», которые использовала Porsche. Правда, здесь лишь его половинка. Центральные дефлекторы вентиляции прямоугольные, а боковые — трапециевидные.

Несмотря на довольно солидный вид, машина относится к сегменту компактных кроссоверов: ее длина 4340 мм, а колесная база равна 2600 мм (против 2700 у Volvo XC40 на платформе CMA).

Geely пока не разглашает технические подробности о машине, но они стали известны благодаря утечки из китайского сертификационного бюро. Кроссовер получит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 177 л.с. и 6-ступенчатые механическую и автоматическую коробки передач. Привод, вероятнее всего, у машины будет исключительно передний.

Официальная премьера Geely SX11 намечена на осень, а продажи в Поднебесной стартуют в конце года. Вероятнее всего, доберется машина и до российского рынка, но не ранее второй половины следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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