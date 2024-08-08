Рассекречен салон нового электрического хэтчбека от Geely

В интернете появились первые шпионские снимки салона электрического хэтчбека от Geely. Пока неназванная новинка будет конкурировать с популярными на родине BYD Dolphin и Wuling Bingo

Судя по изображениям, электрохэтч получит все главные атрибуты современных китайских автомобилей. На передней панели расположились два достаточно крупных экрана “приборки” и мультимедийной системы. На центральном тоннеле имеется платформа для беспроводной зарядки и ряд “горячих” клавиш. Рулевое колесо двухспицевое с широким набором элементов управления. Рычаг КПП расположился на рулевой колонке.

Габариты хэтчбека составляют: 4135/1805/1570 мм., при колесной базе в 2650 мм. Благодаря плавным линиям во внешнем дизайне, хэтчбек напоминает своих главных конкурентов Dolphin и Bingo. Оснащаться модель будет электромотором мощностью 79 или 116 л.с. Батарей также две: на 30,12 или 40,16 кВт*ч. Их емкости хватит на запас хода в 310-410 км по циклу CLTC.