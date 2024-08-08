Автомобильный портал Motorpage
8 авг 2024

Рассекречен салон нового электрического хэтчбека от Geely

Рассекречен салон нового электрического хэтчбека от Geely

В интернете появились первые шпионские снимки салона электрического хэтчбека от Geely. Пока неназванная новинка будет конкурировать с популярными на родине BYD Dolphin и Wuling Bingo

Судя по изображениям, электрохэтч получит все главные атрибуты современных китайских автомобилей. На передней панели расположились два достаточно крупных экрана “приборки” и мультимедийной системы. На центральном тоннеле имеется платформа для беспроводной зарядки и ряд “горячих” клавиш. Рулевое колесо двухспицевое с широким набором элементов управления. Рычаг КПП расположился на рулевой колонке.

Габариты хэтчбека составляют: 4135/1805/1570 мм., при колесной базе в 2650 мм. Благодаря плавным линиям во внешнем дизайне, хэтчбек напоминает своих главных конкурентов Dolphin и Bingo. Оснащаться модель будет электромотором мощностью 79 или 116 л.с. Батарей также две: на 30,12 или 40,16 кВт*ч. Их емкости хватит на запас хода в 310-410 км по циклу CLTC.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Китае начали продавать Geely Emgrand 2025 модельного года

08 июля 2024
Geely Radar RD6

Geely будет экспортировать электрический пикап Radar RD6 под новым названием Riddara

04 июля 2024
Geely Boyue (2025)

В Китае начались продажи обновленного Geely Atlas по более низким ценам

28 июня 2024
Geely Binyue Super Power Edition

Geely Coolray в Китае получит версию Super Power Edition ценой 730 000 рублей

17 июня 2024
Geely Atlas

Geely Atlas получил в России полный привод

31 мая 2024
Geely Icon Butterfly

Geely Icon Butterfly получил автопилот, кинотеатр и подешевел до 13 400$

27 мая 2024

 Новости Geely

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- cyclone rt3s городская мобильность Мотоциклы
08 августа 2024


"Городская мобильность"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресусный тест
Тест драйв
01 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест"
FAW Bestun T77 - faw bestune t77 (2018) семьдесят семь удовольствий
Тест драйв
29 июля 2024

FAW Bestun T77
"Семьдесят семь удовольствий"
Jetour X70 Plus - jetour x70 plus (2023) получилось как всегда
Тест драйв
24 июля 2024

Jetour X70 Plus
"Получилось как всегда"

Написано новостей:

3 4 9 6 4