Самый большой кроссовер Geely: подробности

Автомобиль получит конфигурацию с семиместным салоном, несколько двигателей и богатые комплектации

Свежие подробности о готовящемся кроссовере опубликовал китайский сертификационный орган. Судя документу в базе ведомства, VX11 получит широкий набор оснащения, который в том числе включает матричные фары и адаптивный круиз-контроль. Интересно, что по своим размерам автомобиль можно сопоставить с Toyota Highlander.

Что касается технического исполнения, то для Geely VX11 предусмотрены два турбомотора: 1,5-литровый мощностью 177 сил и 1,8-литровый, который выдает 184 силы. Информация о приводе в документе не приводится, однако можно предположить, что кроссовер получит как передний, так и полный привод.