Теслакоммунизм

Если слава американских электромобилей не дает вам покоя, значит надо просто сделать свой собственный. По крайней мере, так поступил китайский производитель Geely, который собирается выпустить новый электрический седан в начале следующего года

Интересно, что новинка пока не имеет товарного названия, лишь внутренний заводской код- GE11, однако сам автомобиль уже можно рассмотреть достаточно детально. Отметим, что дизайн новинки не похож на другие модели марки. Электромобиль обладает достаточно свежим и модным обликом, однако некоторые штрихи, например «спрятанные» ручки дверей и отсутствие имитации решетки радиатора, говорят о том, что создатели явно брали пример с небезызвестной «Теслы». Наружное сходство развивается и в салоне, который также выполнен по американским мотивам: центральный дисплей и отсутствие кнопок сразу бросаются в глаза.

Техническая начинка модели пока держится в секрете. По предварительной информации, автомобиль будет оснащен 177-сильным электромотором и литий-ионной батареей, ёмкость которой пока неизвестна. Данных о запасе хода тоже нет. Правда, можно сделать предположение, что характеристики будут близки двум другим моделям концерна - GS и Emgrand 7. Обе оснащаются 163-сильным двигателем и аккумулятором ёмкостью 52 кВт*ч. Хэтчбек может проехать на одной зарядке примерно 353 км, а седан Emgrand 7 – около 400 км.