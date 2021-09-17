В Geely представили новый Emgrand L

В создании автомобиля поучаствовали специалисты Volvo. Также автомобиль примерил на себя новый корпоративный дизайн

Давайте с него и начнем. Итак, новый Emgrand L примерил на себя дизайнерскую концепцию Energy Storm. Ее основной чертой является Х-образная передняя часть. В целом же можно заявить, что внешность автомобиля радикально обновили за счет новых бамперов, оптики, решетки радиатора и боковых выштамповок. При этом габариты машины изменились не сильно – перед нами среднеразмерный седан, длина которого составляет 4.7 метра.

Теперь переходим к технике. Вы наверняка спросите, а в каком качестве в проекте создания машины участвовали специалисты Volvo. Здесь все интересно – Emgrand L построен на новой платформе BMA – ее то, как раз, и разрабатывали вместе со шведами. Что касается двигателей, то здесь используется только один мотор – атмосферный бензиновый агрегат 1.8 на 141 лошадиную силу.