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2 мар 2022

В Geely представили первый заряженный седан

В Geely представили первый заряженный седан
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely опубликовала первые фотографии нового седана под названием Binrui Cool. Продажи модели на домашнем рынке стартуют уже в ближайшие дни

Binuri Cool является модификацией обычного Binuri, который продается в Китае уже два года, правда на исходную модель новинка практически не похожа . Автомобилю заменили большую часть кузовных панелей – капот, багажник, бампера – это все новое. В результате мы можем наблюдать очень агрессивный силуэт, который явно отсылает нас к моделям Mercedes AMG.

Компания пока не опубликовала ни изображений интерьера, ни технических деталей касательно Binrui Cool. Оригинальная модель оснащается турбированным двигателем 1.4 от кроccовера Geely Collray (обе машины построены на одной и той же платформе). Мотор развивает 141 л.с. и 235 Нм и может работать как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Максимальная скорость такого седана — 200 км/ч. Местные СМИ сообщают, что новинка окажется мощнее и быстрее своего прототипа.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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