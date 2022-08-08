В Geely представили преемника модели Atlas

Китайский концерн провел мировую премьеру нового среднеразмерного кроссовера Boyue L. Модель построена на модульной платформе CMA- совместная разработка Geely и Volvo

Пожалуй, самая яркая черта новинки – ее самобытный экстерьер. Особое внимание на себя обращают сложная форма светодиодных фар, которая напоминает томагавки. Габаритные длина, ширина, высота Geely Boyue L составляют 4670, 1900 и 1705 мм соответственно, колесная база — 2777 мм. Что касается интерьера, то здесь все стандартно – цифровая приборная панель и экраны мультимедийной системы и климата.

Первое время Boyue L буду двумя бензиновыми моторами на выбор - объемом 1,5 (BHE15) или 2,0 л (JLH-4G20). В первом случае мощность составляет 181 л.с., а крутящий момент — 290 Нм, у второго характеристики — 218 л.с. и 325 Нм. В трансмиссии применена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Несколько позже на рынок выйдут и гибридные модификации.