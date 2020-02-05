В Geely работают над созданием противовирусного автомобиля

Китайская компания Geely Auto выделила 370 миллионов юаней (более трех миллиардов рублей) на борьбу с эпидемией коронавируса. Эти средства пойдут на разработку особых автомобилей с комплексной антивирусной защитой

Важно заметить, что итоговым продуктом станет самый обычный гражданский автомобиль, а не какое-нибудь специальное медицинское транспортное средство. Правда, кое-чем он будет выделяться, а именно особой системой, которая изолирует вредные вещества в салоне, а также быстро и эффективно очистит воздух, которым дышат водитель и пассажиры.

Для этого научно-исследовательские и дизайнерские центры Geely по всему миру объединят усилия для разработки и испытаний новых экологически устойчивых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами. Впоследствии они будут применяться в системах кондиционирования воздуха и на поверхностях, к которым водитель и пассажир часто прикасаются – в их числе, например, руль, кнопки, сенсорный дисплей и рычаг коробки передач.