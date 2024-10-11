В Китае стартовали продажи нового электрического хэтчбека от Geely

Китайская компания Geely начала продажи модели Geome Xingyuan. Это компактный электрический хэтчбек начальной стоимостью от 69 800 юаней (примерно 950 000 рублей)

В целом, новинка от Geely напоминает модель Spart. У нее похожие пропорции кузова и дизайн передней части. Точные габариты хэтчбека: 4135/1805/1570 мм., при колесной базе в 2650 мм. Салон выглядит достаточно футуристично и богато, учитывая стоимость автомобиля. По центру передней панели расположен 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы (в стандартной комплектации - 10,1-дюймовый). Приборка тоже цифровая с дисплеем на 8,8 дюймов. Оснащение также включает голосовой помощник, беспроводную зарядку и 256-цветовую подсветку. Объем багажника составляет 375 л., а со сложенным задним рядом - 1320 л.

Geome Xingyuan оснащается электромотором мощностью 79 л.с. или 116 л.с. в зависимости от комплектации. Максимальная скорость - 75 и 140 км/ч соответственно. Покупателям предложены аккумуляторы емкостью 30 или 40 кВт*ч. Запас хода - от 310 до 410 км.