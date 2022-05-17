В Россию приехал новый Geely Colray NERO

Компактный кроссовр Geely Colray обзавелся очередной спецверсией под названием NERO. С греческого языка это слово можно перевести как «вода». Впрочем, как данное наименование соотносится с автомобилем?

Официального объяснения этому нет, но, если учесть, что новинка будет окрашиваться в фирменный черный металлик, можно предположить, что цвет здесь символизирует морскую пучину. К слову, из других стилистических особенностей можно выделить необычные корпуса зеркал заднего вида (выполнены под карбон), 18-дюймовые легкосплавные колесные диски особого дизайна и спойлер на крышке багажника.

Что касается комплектации, то автомобиль оснащен цифровой 7-дюймовой панелью приборов, большим многоцветным дисплеем мультимедийного комплекса диагональю 10,25 дюймов, атмосферной подсветкой интерьера, а также креслами с комбинированной спортивной отделкой. Дополнительному комфорту и безопасности способствуют системы контроля слепых зон и кругового обзора. В техническом плане изменений не произошло - новый Geely Coolray NERO предлагается с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и семиступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями.