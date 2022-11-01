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1 ноя 2022

В Россию приехал обновленный Geely Tugella

В Россию приехал обновленный Geely Tugella
Автор фото: фирма-производитель

Geely официально запустила продажи своего флагманского кроссовера Tugella – автомобилю немного изменили дизайн и расширили комплектации

Geely Tugella 2022-го модельного года получил более динамичный дизайн переднего бампера с вертикальными чёрными вставками по краям, а также новую решётку радиатора с трехмерными ячейками. Задняя часть отличается новым бампером и парой сдвоенных патрубков выхлопной системы. В интерьере же появилась обивка потолка черной алькантарой.  Кроме того, в обновленной версии Tugella появился проекционный HUD-дисплей.

Что касается техники, то под капотом располагается стандартный 2,0-литровый турбированный мотор, мощность которого составляет 238 лошадиных сил. В связке с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

При написании новости использовалась информация:
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