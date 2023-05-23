В Россию приехала обновленная Geely Tugella

У китайского кроссовера Geely Tugella появится более доступная версия в России. Российский офис марки анонсировал скорый старт продаж модификации с дефорсированным мотором

Да, под капотом здесь располагается такой же двухлитровый турбомотор, что и текущей модели. Только если там он развивает 238 лошадиных сил, то здесь – лишь 200 «коней». При этом полный привод и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач здесь сохраняются.

Обновленный Geely Tugella предложат в двух комплектациях, Luxury и Flagship. К слову, осенью прошлого года автомобиль пережил рестайлинг и получил новые бампера, а также решетку радиатора.