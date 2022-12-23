В России сертифицировали "упрощенную" Geely Tugella

Китайский концерн сертифицировал в России упрощенную Tugella - такой автомобиль получит новую силовую установку и лишится полного привода

Из документа следует, что переднеприводная Geely Tugella сохранит 8-ступенчатый автомат Aisin и 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом. Фактически, это тот же мотор, что используется и сейчас, только в новом исполнении его мощность будет снижена с 235 до 200 лошадиных сил. Кроме того автомобиль станет легче на 70 килограммов (из-за отсутствия полного привода).

Отметим, что в Китае продается и гибридная модификация кроссовера - с турбированным трехцилиндровым мотором объёмом 1,5 литра. Производитель заявляет очень низкий расход топлива на 100 километров - 2 литра (по циклу NEDC), однако такие машины Geely в Россию привозить не торопится.