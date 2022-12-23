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23 дек 2022

В России сертифицировали "упрощенную" Geely Tugella

В России сертифицировали "упрощенную" Geely Tugella
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн сертифицировал в России упрощенную Tugella - такой автомобиль получит новую силовую установку и лишится полного привода

Из документа следует, что переднеприводная Geely Tugella сохранит 8-ступенчатый автомат Aisin и 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом. Фактически, это тот же мотор, что используется и сейчас, только в новом исполнении его мощность будет снижена с 235 до 200 лошадиных сил. Кроме того  автомобиль станет легче на 70 килограммов  (из-за отсутствия полного привода).

Отметим, что в Китае продается и гибридная модификация кроссовера - с турбированным трехцилиндровым мотором объёмом 1,5 литра. Производитель заявляет очень низкий расход топлива на 100 километров - 2 литра (по циклу NEDC), однако такие машины Geely в Россию привозить не торопится.

При написании новости использовалась информация:
motor

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