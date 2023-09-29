Китайская марка Haima официально представит две модели в России

Официально на российский рынок скоро выйдет кроссовер Haima 8S и минивэн Haima 7X. Автомобили уже прошли сертификацию и получили ОТТС

Отметим, что автомобили марки Haima уже официально продавались в России, но с изменением дистрибьютора запуск продаж решили объявить заново. Кроссовер 8S дебютировал в Китае еще в 2019 году. Автомобиль получил современный брутальный экстерьер с узкими светодиодными фарами и крупной решеткой радиатора. Под капотом - 1,6-литровая бензиновая «трубочетверка» мощностью 195 л.с. и 293 Нм крутящего момента. Кроссовер комплектуется 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Привод исключительно передний.

Haima 7X появился на родном рынке годом позже и отличился более интересным дизайном. Автомобиль получил бензиновый мотор обьемом 1,5 л. Мощность - 165 л.с. и 240 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 6-ступенчатый «автомат». Привод - передний.

Официальный старт продаж намечен на 20 октября. Каждая модель будет представлена в двух комплектациях. Предполагается, что стоимость стандартной версии кросовера Deluxe будет начинаться от 3 200 000 рублей, а самой дорогой Flagship - от 3 400 000 рублей. Цена минивэна в базовой версии Luxury - 3 600 000 рублей, а в типовой Premium - 3 800 000 рублей.

