Рестайлинг Honda Pilot - Снова в полет

После трех лет на конвейере полноразмерный кроссовер Honda Pilot получил освеженную внешность и более продвинутые электронные системы

В результате планового обновления Honda Pilot стал выглядеть более подтянутым благодаря агрессивному переднему бамперу, новой решетке радиатора с двумя горизонтальными планками и уменьшенному фронтальному воздухозаборнику. Светодиодную оптику решили в стиле автомобилей премиальной марки Acura, а диодная начинка задних фонарей стала современнее. Салон украсили цифровая «приборка» (как у «младшей» модели C-RV) и модернизированное рулевое колесо. У мультимедийного центра с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay вместо сенсорных клавиш применена рукоятка регулировки громкости. Список электронных помощников пополнился адаптивным круиз-контролем, системами экстренного торможения, считывания дорожных знаков и контроля рядности. Восьмиместные версии кроссовера получили опцию CabinTalk, позволяющую водителю говорить с задними пассажирами, не напрягая голоса. «Старший» 3,5-литровый 280-сильный бензиновый V6 совместили с 9-диапазонным «автоматом», в пару же «младшему» 1,8-литровому 141-сильному «атмосфернику» выделен модернизированный бесступенчатый вариатор. Привод, как и прежде, может быть передним или подключаемым полным.