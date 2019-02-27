Новый Honda Pilot: объявлены российские цены

В России стартуют продажи рестайлингового кроссовера Honda Pilot, который американской публике презентовали ещё прошлым летом. Новинка изменилась внешне и подорожала на девяносто тысяч

Отныне стоимость стартовой версии составляет 3 214 900 рублей. В базовую комплектацию входят кожаный салон, электропривод передних сидений, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида, а также датчик света. При такой немаленькой стоимости производитель не постеснялся оставить обычный кондиционер вместо климат-контроля и примитивную CD-магнитолу. Чтобы получить все блага цивилизации, а именно: автоматическую климатическую установку, современную медиасистему, бесключевой доступ, электропривод багажника и некоторые другие "бонусы", придётся заплатить уже 3 564 900 рублей. А самый дорогой Pilot стоит 3 814 900 рублей.

Между тем, от дорестайлинговой версии новинка отличается новыми бамперами и решёткой радиатора, а оптика, включая противотуманки, стала полностью светодиодной. На этом список обновлений заканчивается. Силовой агрегат также остался прежним: это атмосферный V6 объёмом 3,0 литра (249 л.с.), которому полагается 6-диапазонный автомат.