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8 ноя 2022

Представлен новый Honda Pilot

Представлен новый Honda Pilot
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн представил четвертое поколение своего популярного полноразмерного кроссовера. Автомобиль получил совершенно новую внешность и современные технические решения

Важный нюанс  - машина построена, в буквальном смысле, с нуля, так как со сменой поколения Pilot «перебрался» на новую платформу, соответственно, получил и новый двигатель. Речь идет о 3,5-литровом бензиновом V6 мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 355 Нм.  Мотор работает в паре с 10-ступенчатым автоматом.

Что касается дизайна, то он разрабатывался исключительно силами специалистов американского офиса марки. Экстерьер автомобиля отличается угловатым силуэтом и необычными деталями, вроде крупной решетки радиатора или окон багажного отсека, которые выполнены в виде отдельных секций и не соединены с остальной линией остекления.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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