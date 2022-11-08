Представлен новый Honda Pilot

Японский концерн представил четвертое поколение своего популярного полноразмерного кроссовера. Автомобиль получил совершенно новую внешность и современные технические решения

Важный нюанс - машина построена, в буквальном смысле, с нуля, так как со сменой поколения Pilot «перебрался» на новую платформу, соответственно, получил и новый двигатель. Речь идет о 3,5-литровом бензиновом V6 мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 355 Нм. Мотор работает в паре с 10-ступенчатым автоматом.

Что касается дизайна, то он разрабатывался исключительно силами специалистов американского офиса марки. Экстерьер автомобиля отличается угловатым силуэтом и необычными деталями, вроде крупной решетки радиатора или окон багажного отсека, которые выполнены в виде отдельных секций и не соединены с остальной линией остекления.