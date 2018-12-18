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18 дек 2018

Новый "Пилот" приедет в Россию в следующем году

Новый "Пилот" приедет в Россию в следующем году
Автор фото: фирма-производитель

При наличии небольшого модельного ряда, все обновления текущих моделей воспринимаются достаточно близко к сердцу. В случае с Honda, когда на рынке продаются всего две модели, любое обновление – праздник

В нашем случае праздник особый, так как концерн везет к нам обновленный "Пилот".  Ориентировочные сроки появления - весна следующего года. Теперь большой кроссовер может щеголять новой внешностью, которую ему обеспечили новые бамперы, решетка радиатора и многосекционная головная оптика как на Civic. Другое новшество касается расширения списка стандартного оснащения и дополнительных опций.

Правда, вся информация об этом, как и о технической составляющей модели, держится в секрете, так что пока можно лишь строить предположения, основываясь на американской версии "Пилота", которую показали летом. Напомним, «заокеанская» версия оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 лошадиные силы. В зависимости от комплектации агрегат сочетается с шести- или девятидиапазонным «автоматом», для которого переписали программу управления. Привод может быть передним или полным i-VTM4 с динамическим распределением момента между осями.

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При написании новости использовалась информация:
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