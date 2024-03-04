Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2024

Honda Pilot получил “черное” обновление

Honda Pilot получил “черное” обновление
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Honda подготовила для американского рынка небольшое обновление кроссовера Pilot под названием Black Edition. Оно займет место флагманской комплектации и обойдется в 55 675 долларов (5 100 000 рублей)

Как можно догадаться по названию, автомобиль будет отличаться черными элементами декора, а точнее, в таком цвете выполнены глянцевая решетка радиатора, 20-дюймовые колесные диски, зеркала заднего вида, рейлинги на крыше и вставка на переднем бампере. Внутри салон также полностью черный, к тому же сиденья, рулевое колесо, передняя панель и центральный тоннель дополнены красными акцентами. 

Под капотом 3,5-литровый V6 мощностью 289 л.с. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Pilot (2023)

Представлен новый Honda Pilot

08 ноября 2022
Honda Pilot 2019

Новый Honda Pilot: объявлены российские цены

27 февраля 2019
Honda Pilot 2019

Пилот летит в Россию

18 февраля 2019
Honda Pilot 2019

Новый "Пилот" приедет в Россию в следующем году

18 декабря 2018
Honda Pilot

Honda Pilot научилась показывать пробки в России

08 августа 2017
Honda Pilot

Honda Pilot получит укороченную версию

21 апреля 2017

 Новости Honda Pilot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas (2024) семь тузов в колоде Тест драйв
04 марта 2024

Geely Atlas
"Семь тузов в колоде"
AITO M7 - aito m7 (2023) самоидентификация
Тест драйв
28 февраля 2024

AITO M7
"Самоидентификация"
Changan Eado Plus - changan eado plus (2023) едет, но не греет
Тест драйв
23 февраля 2024

Changan Eado Plus
"Едет, но не греет"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 3 0