Honda Pilot получил “черное” обновление

Японская компания Honda подготовила для американского рынка небольшое обновление кроссовера Pilot под названием Black Edition. Оно займет место флагманской комплектации и обойдется в 55 675 долларов (5 100 000 рублей)

Как можно догадаться по названию, автомобиль будет отличаться черными элементами декора, а точнее, в таком цвете выполнены глянцевая решетка радиатора, 20-дюймовые колесные диски, зеркала заднего вида, рейлинги на крыше и вставка на переднем бампере. Внутри салон также полностью черный, к тому же сиденья, рулевое колесо, передняя панель и центральный тоннель дополнены красными акцентами.

Под капотом 3,5-литровый V6 мощностью 289 л.с. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.