Пилот летит в Россию

Honda Pilot 2019 модельного года появится в продаже в ближайшее время и будет отличаться от предшественника не только внешностью

Однако начать стоит именно с нее. От текущего исполнения новинка будет отличаться дизайном переднего бампера, хромированной решеткой радиатора и новыми колесными дисками. Кроме того, отныне во всех комплектациях кроссовер в обязательном порядке оснащается светодиодными фарами ближнего света, аналогичными дневными ходовыми огнями и противотуманками.

С технической точки зрения можно говорить о том, что кроссовер сохранит 3-литровый бензиновый V6 от дорестайлингового варианта. Кроме того, автомобиль будет оснащен системой интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4, которая может работать в нескольких режимах.

Что касается цен, то производитель пока не разглашает информацию. Вероятно, стоимость кроссовера мы узнаем весной, практически накануне начала продаж. Напомним, что текущее поколение модели на российском рынке стоит от 3,1 миллионов рублей.