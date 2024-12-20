Honda анонсировала новый электрический кроссовер

Honda официально анонсировала новый электрический кроссовер, который станет частью линейки Honda 0 Series. Вместе с ним был показан прототип седана Honda Saloon, который уже почти готов к серийному производству. Оба автомобиля будут представлены на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе 7 января

Кроссовер отличается квадратным дизайном и U-образной светодиодной полосой в задней части кузова. Стилистически по внешнему виду он очень напоминает Saloon. Детали внешнего облика мы узнаем на самой презентации. На CES 2025 Honda также продемонстрирует свою новую “операционку” и систему автономного вождения.

Серийное производство Saloon начнётся в 2026 году на новом заводе Honda, созданном специально для выпуска электромобилей. Седан будет стоить дешевле, чем Tesla Model S и Model X, однако, как утверждают японцы, отличается “премиальным” характером. В будущем Honda планирует расширить линейку, добавив еще два электрических автомобиля: кроссовер с тремя рядами сидений и компактный седан.