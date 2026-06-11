Honda готовит крупное обновление для Accord

По словам топ-менеджера американского подразделения Honda Гэри Робинсона, предстоящий рестайлинг окажется настолько глубоким, что будет восприниматься практически как новое поколение модели

В Honda рассчитывают, что обновленный Accord поможет укрепить позиции бренда в сегменте седанов, который, как считают в компании, будет активно развиваться, поскольку охлаждение спроса на кроссоверы неизбежно. Одними из факторов называют рост цен на бензин и более доступную стоимость автомобилей в кузове седан.

Ожидается, что дизайн седана будет выполнен с оглядкой на стилистику электрического семейства Series 0. Несмотря на отказ Honda от реализации этого проекта в первоначальном виде, его дизайнерские решения могут получить вторую жизнь в будущих серийных моделях. Косвенным подтверждением этого стал показанный в Японии прототип гибридного лифтбека, который внешне напоминал концепты Series 0.

Серьезных изменений в моторной гамме после рестайлинга пока не ожидается. Однако долгосрочная стратегия Honda предусматривает постепенную электрификацию модели. По предварительным данным, к концу десятилетия Accord полностью перейдет на гибридные силовые установки.

