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7 ноя 2022

Honda готовит конкурента Tesla Model

Honda готовит конкурента Tesla Model
Автор фото: фирма-производитель

На Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE-2022) Honda Motor представила концептуальный электромобиль e:N2

e:N2 – это среднеразмерный лифтбек, дизайн которого отличается высокой степенью авангардизма.  Сами дизайнеры Honda признаются, что вдохновлялись эстетикой киберпанка и научной фантастики. В итоге мы получаем автомобиль, который больше похож на летательный аппарат, чем на простую машину.

Никакой технической информации о e:N2 японская компания не опубликовала. Известно, что серийный электромобиль с дизайном, во многом повторяющим концепт-кар, выйдет через пару лет, целевым рынком для него станет Китай, поэтому производство машины развернут там же.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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