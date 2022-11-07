Honda готовит конкурента Tesla Model

На Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE-2022) Honda Motor представила концептуальный электромобиль e:N2

e:N2 – это среднеразмерный лифтбек, дизайн которого отличается высокой степенью авангардизма. Сами дизайнеры Honda признаются, что вдохновлялись эстетикой киберпанка и научной фантастики. В итоге мы получаем автомобиль, который больше похож на летательный аппарат, чем на простую машину.

Никакой технической информации о e:N2 японская компания не опубликовала. Известно, что серийный электромобиль с дизайном, во многом повторяющим концепт-кар, выйдет через пару лет, целевым рынком для него станет Китай, поэтому производство машины развернут там же.