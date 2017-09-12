Тем, кто знаком с историей Honda концепт Honda, показанный на автосалоне во Франкфурте, сразу покажется знакомым. В электромобиле Urban EV читаются цитаты и из первого поколения Civic и из Honda City.

Но сильнее всего всех удивило заявление президента компании Такахиро Хачиго, о том, что Urban EV не просто концепт, а фактически серийная модель, которая появится уже в 2019 году!

Маленький (он короче Jazz) Urban EV рассчитан на четырех пассажиров, чтобы облегчить доступ в салон у машины без средних стоек двери открываются против хода движения. Салон, с длинным экраном по всей ширине передней панели вряд ли перейдет на серийную модель, но в целом дает представление о том, что японцы постараются по максимуму использовать все внутреннее пространство автомобиля.

Никаких данных о начинке концепта компания не привела, что в принципе логично: Honda только заканчивает разработку новой платформы, предназначенной исключительно для экологических чистых автомобилей. Что ж, остается дождаться серийной модели.