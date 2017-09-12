Автомобильный портал Motorpage
12 сен 2017

Honda ностальгирует по будущему

Honda ностальгирует по будущему
Автор фото: фирма-производитель

Тем, кто знаком с историей Honda концепт Honda, показанный на автосалоне во Франкфурте, сразу покажется знакомым. В электромобиле Urban EV читаются цитаты и из первого поколения Civic и из Honda City.

Но сильнее всего всех удивило заявление президента компании Такахиро Хачиго, о том, что Urban EV не просто концепт, а фактически серийная модель, которая появится уже в 2019 году!

Маленький (он короче Jazz) Urban EV рассчитан на четырех пассажиров, чтобы облегчить доступ в салон у машины без средних стоек двери открываются против хода движения. Салон, с длинным экраном по всей ширине передней панели вряд ли перейдет на серийную модель, но в целом дает представление о том, что японцы постараются по максимуму использовать все внутреннее пространство автомобиля.

Никаких данных о начинке концепта компания не привела, что в принципе логично: Honda только заканчивает разработку новой платформы, предназначенной исключительно для экологических чистых автомобилей. Что ж, остается дождаться серийной модели.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Honda

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda N-Box

Honda начала продажи новой компактной модели

31 августа 2017
Honda

Honda решила электрифицировать европейские модели

29 августа 2017
Honda

Honda запатентовала «парящую» приборную панель

24 августа 2017
Honda Civic

Honda Civic получит турбодизель

16 августа 2017
Honda Accord

Honda вернет Civic и Accord в Россию

08 августа 2017
Honda Pilot

Honda Pilot научилась показывать пробки в России

08 августа 2017

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7