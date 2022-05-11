Honda Odyssey получила спортивную версию

Понятия "спорт" и "минивен" на первый взгляд не совместимы. Зачем, спрашивается, автомобилю, который возит семью и продукты из ближайшего супермаркета, покорять гоночные треки? Впрочем, в Honda думают иначе

В 2023 модельном году минивэн Honda Odyssey обзаведётся новой комплектацией Sport. Версия с таким названием появилась у модели впервые, хотя серьёзных доработок не случилось. Да, мощных силовых установок здесь ждать не стоит - под капотом трудится штатный 250-сильный атмосферный V6. Впрочем, даже стандартная версия "Одиссеи" получается достаточно быстрой - разгон до сотни занимает семь с половиной секунд. Собственно, вся "спортивность" здесь заключается в декоре - весь хром здесь заменён на чёрный глянец. Салон же отделан черной кожей с красной строчкой.

Любопытно, что в 2013 году ателье Bisimoto Engineering, специально для выставки тюнинг-автомобилей SEMA Show в Лас-Вегасе, построило заряженную Honda Odissey. Уже упомянутый, 250-сильный, двигатель оснастили парой турбокомпрессоров, модернизированной поршневой группой и кастомной прошивкой. В результате всех манипуляций мощность двигателя довели до тысячи лошадиных сил.