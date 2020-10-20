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20 окт 2020

Honda откажется от ДВС на три года раньше, чем планировалось

Honda откажется от ДВС на три года раньше, чем планировалось

Honda Motor собирается прекратить выпуск автомобилей только с ДВС на три года раньше, чем планировалось прежде: в 2022 году, а не в 2025-м. Правда, пока речь идет только о производстве на территории Евросоюза и Великобритании. Об этом сообщает газета The Times

Но в ЕС будут по-прежнему выпускаться бензиново-электрические гибриды. На текущий момент японская компания собираются в Европе гибридные версии CR-V и Jazz, а также электромобиль Honda e. «Honda ускорила на три года — с 2025 на 2022 год — планы перевода всех основных европейских моделей на электродвигатели, и в достижении этой цели ключевую роль будет играть наша технология гибридных двигателей», — сообщили The Times источники в компании.

Примечательно, что только на прошлой неделе старший вице-президент Honda Europe Ян Хауэллс (Ian Howells) обратился к правительству Великобритании с просьбой уменьшить внимание к электромобилям и признать «важную роль» гибридных моделей, сообщает Autocar. «Проблемы, связанные с доступностью, инфраструктурой и технологическими ограничениями, означают, что правительство не может полагаться исключительно на электромобили для полной замены двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, если оно также не намерено ограничивать выбор потребителей», — сказал он.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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