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13 окт 2021

Honda представила свои автомобили с совершенным автопилотом

Honda представила свои автомобили с совершенным автопилотом
Автор фото: фирма-производитель

На данный момент в Европе правительствами нескольких стран был запущен специальный проект «L3Pilot», который подразумевает тестирование автономных автомобилей в рамках оценки их поведения на дорогах общего пользования. Всего в проекте задействовано 34 компании из пятнадцати стран.

Но перейдем к машинам Honda – в эксперименте участвуют два седана Legend, которые оборудованы автопилотом третьего уровня. Поясним, системы автоматического пилотирования ранжируются по  пяти уровням – от отсутствия автоматики, до ее полного управления автомобилем. Третий же уровень автономности предполагает, что в опре­делённых дорожных условиях электроника может брать управление на себя, позволяя водителю убирать руки с руля и даже время от времени отвлекаться от дороги, например, при движении по прямой магистрали.

Отметим, что  машины Honda как раз тестируют именно на таких дорогах, однако испытания проводятся и в городе, так как инженеры анализируют и поведение машин в пробках. На данный момент оба автомобиля в совокупности проехали около тридцати тысяч километров.  Все собранные данные будут направлены в штаб-квартиру организаторов проекта, где будет проведен полный анализ.

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