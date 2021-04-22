Honda представила свой первый электрический кроссовер

Японская марка показала свой первый массовый электромобиль — Honda SUV e:Prototype

Да, новинка пока существует лишь в стадии прототипа, однако, производитель заявляет, что серийная машина будет мало чем отличаться от концепта. В целом , автомобиль практически полностью повторяет новый HR-V за исключением того, что SUV e:Prototype, а значит он лишен некоторых элементов, вроде решетки радиатора, которые присущи обычным автомобилям с ДВС. К сожалеть технические характеристики модели остаются в секрете.

Honda SUV e:Prototype будет предлагаться лишь на китайском рынке. Серийную версию машины стоит ждать не раньше 2022 года. Интересно, что в Honda планируют вывести на азиатский рынок ещё десять электромобилей в течение ближайших шести лет.