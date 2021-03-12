Автомобильный портал Motorpage
12 мар 2021

Honda прекращает выпуск легендарного родстера

Honda прекращает выпуск легендарного родстера
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн представил прощальную версию модели S660. Последние экземпляры сойдут с конвейера в марте 2022 года.

Что такое Honda S660. Для японцев эта машина без сомнения является культовой.  Выйдя в 2015 году, как преемник модели Beat, S660 сразу сыскала высокую популярность.  Интересно что в названии скрыта главная характеристика машины – ее мотор. Здесь стоит крохотный турбо-моторчик на 660 кубиков, который развивает 64 лошадиные силы. Да, с него можно снять и больше, но тогда машина перестанет попадать под статус кей-каров, что разом отменяет определенные льготы для ее владельца.

Что касается прощальной версии, то все ее отличие будет в стайлинге. Новый цвет, более дорогая отделка с алькантарой. По технической части изменений не будет – тот же самый мотор, который сочетается с механической трансмиссией либо вариатором.

При написании новости использовалась информация:
drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Honda представился автопилот третьего уровня

04 марта 2021

Новую Honda CR-V запечатлели на тестах

01 марта 2021
Honda HR-V (2022)

Honda HR-V рассекречен

18 февраля 2021

Раскрыт облик Honda HR-V

10 февраля 2021

В Honda анонсировали появление нового HR-V

18 января 2021
Honda N-ONE 2013 вид сбоку

В Honda представили противовирусную маску для автомобиля

03 января 2021

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti Q60 - infiniti q60 (2016) смотрите, кто ушел Тест драйв
12 марта 2021

Infiniti Q60
"Смотрите, кто ушел"
Audi A5 - audi a5 (2020) освежить и не испортить
Тест драйв
10 марта 2021

Audi A5
"Ребра и лазеры Audi A5 – освежить и не испортить"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) городские, тут за вами пришли
Тест драйв
08 марта 2021

Lada Niva Travel
"Городские, тут за вами пришли"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 8 5 5