Honda прекращает выпуск легендарного родстера

Японский концерн представил прощальную версию модели S660. Последние экземпляры сойдут с конвейера в марте 2022 года.

Что такое Honda S660. Для японцев эта машина без сомнения является культовой. Выйдя в 2015 году, как преемник модели Beat, S660 сразу сыскала высокую популярность. Интересно что в названии скрыта главная характеристика машины – ее мотор. Здесь стоит крохотный турбо-моторчик на 660 кубиков, который развивает 64 лошадиные силы. Да, с него можно снять и больше, но тогда машина перестанет попадать под статус кей-каров, что разом отменяет определенные льготы для ее владельца.

Что касается прощальной версии, то все ее отличие будет в стайлинге. Новый цвет, более дорогая отделка с алькантарой. По технической части изменений не будет – тот же самый мотор, который сочетается с механической трансмиссией либо вариатором.