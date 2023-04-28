Honda разработала кресла с подвеской

В Бюро по патентам и товарным знакам США появилась необычная заявка от японской компании Honda

Собственно, инженеры предполагают устанавливать на кресла небольшие амортизаторы, чтобы те сглаживали удары при прохождении различных неровностей. В описании к патенту отмечается, что повышенные нагрузки могут испытывать коленные и локтевые суставы, позвоночник и большая берцовая кость. Это касается не только проезда неровностей, но и перегрузок при некоторых сценариях ДТП.

Собственно, амортизация кресел – это не новая технология. Она уже давно применяется на коммерческой технике, но для легковых машин подобное решение - в новинку.