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28 апр 2023

Honda разработала кресла с подвеской

Honda разработала кресла с подвеской
Автор фото: фирма-производитель

В Бюро по патентам и товарным знакам США появилась необычная заявка от японской компании Honda

Собственно, инженеры предполагают устанавливать на кресла небольшие амортизаторы, чтобы те сглаживали удары при прохождении различных неровностей. В описании к патенту отмечается, что повышенные нагрузки могут испытывать коленные и локтевые суставы, позвоночник и большая берцовая кость. Это касается не только проезда неровностей, но и перегрузок при некоторых сценариях ДТП.

Собственно, амортизация кресел – это не новая технология. Она уже давно применяется на коммерческой технике, но для легковых машин подобное решение -  в новинку.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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