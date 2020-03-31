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31 мар 2020

Honda выступает против автомобильной революции

Honda выступает против автомобильной революции
Автор фото: фирма-производитель

Автомобильные компании стремительно переходят на сенсорные интерфейсы. Даже рули "сбрасывают" с себя кнопки словно кожу и обретают маленькие тачпады, однако не все положительно воспринимают эти новшества

Например, Honda вдруг начала движение в обратном направлении. Для некоторых функций она вернула аналоговые органы управления в своем новом компакте Jazz/Fit. В Jazz предыдущего поколения для настройки климатической системы использовался сенсорный интерфейс. Не всем покупателям он пришелся по душе, так что в новой версии автомобиля Honda вернулась к традиционным «крутилкам».

Вот как объясняет такую рокировку руководитель проекта Honda Jazz Такеки Танака (Takeki Tanaka): «Причина довольно проста — мы хотели минимизировать отвлечение водителя, в частности, при включении печки и кондиционера. Мы заменили сенсорный экран механическими переключателями, поскольку получили отзывы клиентов о том, что им было трудно работать интуитивно. Приходится смотреть на экран, чтобы поменять настройки климатики. Теперь это можно делать вслепую, не отвлекаясь от дороги», — добавил Танака. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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