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11 дек 2017

Искусственный интеллект для Honda разработают китайцы

Искусственный интеллект для Honda разработают китайцы

Похоже, компании Honda не хватает компетенций для самостоятельного создания систем полностью автономного вождения. Поэтому она заключила соглашение с китайской SenseTime о совместной работе в области искусственного интеллекта.

SenseTime является поставщиком программного обеспечения по распознаванию образов, в том числе и двигающихся объектов. Продукты компании работают на базе алгоритмов глубинного обучения, одной из самых современных технологий искусственного интеллекта.

В рамках сотрудничества будут проведены совместные испытания технологий SenseTime по распознаванию движущихся объектов и алгоритмы Honda по мониторингу дорожной ситуации, прогнозированию рисков и планированию дальнейших действий. Итогом работы двух компаний должна стать высокоинтеллектуальная технология автономного вождения, которая сделает беспилотные поездки возможными в городских условиях.

Также,  обе компании намерены распространить свою совместную работу и на сферы робототехники.

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Honda

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