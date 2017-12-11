Похоже, компании Honda не хватает компетенций для самостоятельного создания систем полностью автономного вождения. Поэтому она заключила соглашение с китайской SenseTime о совместной работе в области искусственного интеллекта.

SenseTime является поставщиком программного обеспечения по распознаванию образов, в том числе и двигающихся объектов. Продукты компании работают на базе алгоритмов глубинного обучения, одной из самых современных технологий искусственного интеллекта.

В рамках сотрудничества будут проведены совместные испытания технологий SenseTime по распознаванию движущихся объектов и алгоритмы Honda по мониторингу дорожной ситуации, прогнозированию рисков и планированию дальнейших действий. Итогом работы двух компаний должна стать высокоинтеллектуальная технология автономного вождения, которая сделает беспилотные поездки возможными в городских условиях.

Также, обе компании намерены распространить свою совместную работу и на сферы робототехники.